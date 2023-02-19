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На базе БМП-3 инженерами Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» был разработан и выпущен опытный образец новой беспилотной машины, которым можно управлять прямо с портативного планшета.

Главный конструктор института Сергей Курдубанов сообщил о том, что работа над созданием беспилотной боевой машиной велась ведущими инженерами на протяжение последних десяти лет. При этом разработанная система управления позволяет оператору управлять боевой машиной с такой же легкостью, как если бы ей управлял опытный механик-водитель.

По словам Курдубанова, институт уже завершил комплексные испытания беспилотной боевой машины. Поэтому данную технологию уже можно применять на практике. По его словам, системой беспилотного управления можно оснащать стоящие на вооружении ВС России БМП. При этом стоимость такой модернизации не превысит 10% от стоимости военной техники. Курдубанов отметил, что процесс модернизации одной боевой машины займет около 10 дней.

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