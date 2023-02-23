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В Сети опубликованы фотоснимки, показывающие последствия удара российских ВС по украинской энергетической инфраструктуре, а именно по энергоблоку ТЭС, которая находится в западной части Украины.

Сообщается, что для удара российские подразделения применили ракету Х-555. Именно ее хвостовая часть видна на кадрах. Эксперты заявляют, что эти снаряды приводят в ужас западные страны.

Х-555 – ракета снайперского типа, которая может пролетать даже через окна на расстоянии около 2 тысяч километров.

Одна из особенностей ракеты в том, что она летит на низких высотах на дозвуковой скорости и при этом избегает рельефа местности.

Снаряд предназначен для ликвидации стратегически важных стационарных целей на земле, координаты которых точно известны.

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