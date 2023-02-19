Украинские вооруженные силы в очередной раз попытались ударить по мирному населению Донбасса. Для этого боевики ВСУ применили американскую установку HIMARS.

Но российские формирования при помощи ракетного зенитного комплекса «Бук» смогли успешно отразить артиллерийский удар со стороны противника.

Кадры противостояния попали на видео, которое выложило канал Телеграм под названием «Работайте, братья!».

Уникальное видео, когда ЗРК «Бук» ударил по украинской ракете, выпущенной из HIMARS, сняли при помощи беспилотника. Также своевременно была обнаружена атака с воздуха системы ПВО.

Под видео указывается, что террористы ВСУ сделали очередную попытку нанести кровавый удар по мирным жителям. Российские бойцы вовремя засекли ракету противника и успешно отразили удар.