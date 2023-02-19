ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские вооруженные силы в очередной раз попытались ударить по мирному населению Донбасса. Для этого боевики ВСУ применили американскую установку HIMARS.

Но российские формирования при помощи ракетного зенитного комплекса «Бук» смогли успешно отразить артиллерийский удар со стороны противника.

Кадры противостояния попали на видео, которое выложило канал Телеграм под названием «Работайте, братья!».

Уникальное видео, когда ЗРК «Бук» ударил по украинской ракете, выпущенной из HIMARS, сняли при помощи беспилотника. Также своевременно была обнаружена атака с воздуха системы ПВО.

Под видео указывается, что террористы ВСУ сделали очередную попытку нанести кровавый удар по мирным жителям. Российские бойцы вовремя засекли ракету противника и успешно отразили удар.

Вам может понравиться

Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ: украинские бойцы получили большое количество стрелкового оружия стран НАТО под Авдеевкой

Как сообщает издание «Российская газета» в своем материале, российские военнослужащие в феврале 2023 года во время боевых действий в окрестностях Авдеевки, Водяного и Опытного захватили большое количество натовского стрелкового оружия

Российские артиллеристы уничтожили украинский «блуждающий миномет»

Артиллеристы российской армии ликвидировали «блуждающий» миномет ВСУ 120-мм калибра около села Новоберислав под Херсоном. Именно из этого оружия украинские боевики обстреливали дома мирного населения в Каховке. Также у населенного пункта

Журналист Дуган объяснил, почему Берлин хранит молчание по поводу диверсии на «Северных потоках»

В беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» американский журналист Джон Дуган раскрыл детали подготовки и осуществления диверсии на магистральном газопроводе «Северный поток». Новые подробности подготовки терактов на газопроводах стали