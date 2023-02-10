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Вооруженные силы Российской Федерации снова ведут бои на территории Харьковской области. Боевые действия в настоящее время идут на расстоянии в 5 километров от окраин населенного пункта Купянск. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

В настоящий момент боевые действия идут в окрестностях населенных пунктов Первый Лиман и Синьковка, которые находятся в непосредственной близости от пригорода Купянска. Также Онуфриенко сообщил, об установлении контроля российских войск над ж/д станцией Двуречное и населенным пунктом Гриняковка.

Сообщается, что в самом Купянске настроение среди украинских военнослужащих близкое к паническому, так как в населенном пункте дислоцированы лишь остатки 14-й механизированной бригады ВСУ и несколько подразделений территориальной обороны. Местные жители сообщают, что подразделения украинской армии начали отступать, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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