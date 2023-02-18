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Специалист в области онкологии Мария Гринберг рассказала, что привычка употреблять горячие напитки пагубно влияет на организм. По ее словам, слишком горячие жидкости повреждают слизистую во рту, гортани и пищеводе.

Доктор Гринберг подчеркнула, что повреждения слизистой могут приводить к дисплазии слизистой. Дисплазия – это изменение тканей, когда они развиваются не так, как нужно. Такое состояние называют предраковым. По итогу такие нарушения тканей могут переродиться в онкологические заболевания.

Онколог отметила, что горячий чай и кофе, бульон и просто горячая вода в одинаковой степени опасны для организма. Врач подчеркнула, что напитки необходимо употреблять в теплом состоянии, но никак не в горячем. Это же касается и еды. По ее словам, ученые уже давно установили, что предельная температура для еды и питья – это 60 градусов по Цельсию. Доктор Гринберг посоветовала в целях профилактики рака не допускать ожогов слизистых ротоглотки и пищевода.

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