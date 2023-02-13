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Увеличение численности российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции и большие потери личного состава украинской армии повлияло на увеличение темпов мобилизации на территории Украины. Об этом заявил капитан 103-й бригады ТрО Александр Ганущин.

По словам украинского командира, в настоящий момент в рядах украинской армии сформировалась острая нехватка профессиональных и мотивированных солдат. Капитан 103-й бригады ВСУ отметил, что в армии не хватает, как военнослужащих для обороны передовых позиций, так и людей для обеспечения потребностей вооруженных сил в тылу.

Именно по этой причине, резюмировал Ганущин, власти Украины вынуждены проводить очень активную мобилизацию своих граждан в ряды вооруженных сил. Стоит отметить, что 7 февраля на территории Украины было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации на период в 90 дней. При этом, по словам украинского депутата Дубинского, суды уже начали выносить первые приговоры за уклонение от мобилизации. Гражданин Украины может получить до пяти лет за уклонение от мобилизации.

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