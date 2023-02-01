Как сообщает портал «Лента.ру» в своем материале со ссылкой на рассказ офицера ВС РФ с позывным «Курган», военнослужащие украинской армии используют многочисленные мины и даже устанавливают самодельные ловушки со взрывчаткой на территории республик Донбасса.

Российский офицер-инструктор Международного противоминного центра Вооруженных сил России рассказал, что украинские военнослужащие часто используют противопехотные мины ОЗМ-72. Такими минами или как их еще называют «лягушками» была полностью заминирована Луганская ТЭС. Принцип действия данной мины заключается в том, что при срабатывании она подпрыгивает на высоту в один метр, чтобы поразить как можно больше целей 2 тысячами стальных шариков.

По словам российского офицера, нередко украинские военнослужащие оставляют заминированные банки с тушенкой или сгущенки, которые детонируют при попытке их открыть. Также ВСУ минируют свою брошенную технику и даже трупы своих сослуживцев.