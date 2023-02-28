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Как заявил бывший морской пехотинец армии США Трой Оффенбекер во время своего интервью изданию Newsweek, обычный военнослужащий украинской армии остается живым на передовых позициях в районе Бахмута (ранее Артемовск) в течении всего 4-х часов.

По его словам, подразделения украинской пехоты несут просто колоссальные потери на передовой в окрестностях населенного пункта Бахмут, где средняя продолжительность жизни рядового солдата ВСУ составляет всего четыре часа.

Боевые действия на данном участке фронта, по мнению Оффенбекера, больше напоминают «кровавую мясорубку» из-за массированных артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Шансы удержать контроль над городом у ВСУ минимальные, считает бывший морской пехотинец армии США.

Напомним, что Артемовск является важным транспортным узлом, расположенным на территории Донецкой Народной Республики. Российские штурмовые отряды продолжают освобождать близлежащие поселки, чтобы окружить гарнизон ВСУ, обороняющий город.

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