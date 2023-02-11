Бывшие заключенные уравнены в условиях с другими бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал бизнесмен Евгений Пригожин, которому приписывают роль руководителя легендарного подразделения.

Известно, что в боевых действиях на Украине в составе «Оркестра» принимают участие добровольцы из мест лишения свободы. По словам Евгения Пригожина, они хорошо воюют. Такие бойцы менее дорожат своей жизнью, чем разбалованные дети олигархов, уверен бизнесмен.

«Заключенные воюют хорошо, иногда более обезбашенно, чем хотелось бы. Иногда они относятся сами к своей жизни намного более спокойно, чем все остальные. Менее ей дорожат. Рублевские сыночки понятно, что беспокоятся даже если туалетная бумага им попу поцарапала», — отметил Пригожин.

По его словам, даже после тяжелых ранений бывшие заключение все равно веселятся, потому что они были там, где жестко и в этой жесткости смогли что-то разглядеть.

«Заключенные воюют не так, как мы им обещали, что они будут только исключительно пехотой. Среди них есть те, которые пользуются и другими более сложными видами оружия и те, которые занимаются различными задачами с выездами в тыловую зону — водители и все остальные. Поэтому заключенные работают точно также, как любой другой сотрудник ЧВК, с теми же условиями и с тем же самым комфортом, иногда даже больше, чем надо. Всякие вещи, которые для них критичны, чай, сигареты, еще что-то в любом количестве, бери столько, сколько считаешь нужным», — пояснил предприниматель.

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» прекратила практику набора добровольцев из колоний. В то же время Евгений Пригожин заявил, что миллионы граждан США желают вступить в ряды легендарного подразделения.