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Китайские ученые из университета Пекина заявили об открытии. Оно касается ядра Земли. Специалисты выяснили, что каждые 35 лет ядро может менять свою скорость вращения, а также направление.

Земля включает кору, мантию и ядро. Последнее состоит из двух составных частей – центральная твердая и внешняя жидкая. Твердая часть ядра сохраняется в таком состоянии из-за большого давления, даже при высоких температурах.

У ученых нет возможности получить прямой доступ к ядру. Все исследования они проводят с помощью анализа сейсмических волн, появляющихся при землетрясениях.

Есть предположение, что жидкость из внешнего слоя ядра движется благодаря энергии, вырабатываемой внутренним ядром. По мнению пекинских ученых, замедление ядра является нормальным циклическим процессом и в ближайшее время его скорость вернется к прежним показателям.

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