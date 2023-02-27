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Как пишет в своем материале обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт, «неудобная правда» заключается в том, что, несмотря на очень громкие публичные заявления политиков западных стран, Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому «становится очень одиноко».

По его словам, масса публичных заявлений многих западных политиков создают некую «дымовую завесу», из-за которой попросту невозможно рассмотреть стороннему наблюдателю настоящие взаимоотношения и настроения политиков и общества. Штайнгарт отмечает в своем материале, что за «благородными заявлениями», направленными на поддержку Украины, скрывается «огромное» количество тех людей и политиков, которые являются пацифистами, выступают против антироссийских санкций и создают предпосылки для развития «очень опасных событий» для политиков, находящихся сейчас у власти.

Например, Польша до сих пор продолжает покупать российскую нефть. При этом целый ряд европейских государств не отказались от поставок российского природного газа. А санкционные товары из России продолжают поступать на территорию Германии в обход всех ограничений. Все это происходит, по словам Штайнгарта, на фоне нарастающего запроса в западном обществе на мирное разрешение украинского конфликта.

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