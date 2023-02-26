Как сообщает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, информационная пропаганда Запада против России и ее союзников продолжается. Теперь вместо Ирана жертвой информационной провокации стала Китайская Народная Республика.

Западные СМИ, такие как немецкий Der Spiegel и американский CNN, ссылаясь на неназванные источники, опубликовали материалы о передаче Китаем партии разведывательно-штурмовых беспилотников ZT-180 вооруженным силам Российской Федерации, которые должны принять участие в наступление российских сил на Донбассе.

В материале отмечается, что данные информационные поводы нужны для обоснования введения новых санкций против китайских производителей дронов. Такая схема уже была использована против ведущих компаний в отрасли воздухоплавания, после того как китайский мирный метеозонд сбился с пути и был сбит американскими истребителями над Атлантикой.

Однако военная промышленность Китая, Ирана и России демонстрирует невероятную стойкость в отношении западных санкций. Например, профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж заявил, что Россия смогла выработать эффективную атнисанкционную стратегию. По его словам, предприятия военно-промышленного комплекса РФ смогли наладить поставки комплектующих из дружественных стран.