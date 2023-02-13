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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в эфире национального телеканала ORF заявила о том, что австрийские власти не будут предоставлять свои военные полигоны для обучения военнослужащих украинской армии управлению немецкими танками Leopard 2.

Глава оборонного ведомства Австрии подтвердила решение властей страны не предоставлять свои полигоны для обучения украинских солдат. Таннер также добавила, что решение о предоставлении военной помощи ВСУ «принимается каждым государством самостоятельно». Таким образом, Австрия подчеркивает свой нейтральный статус, который на законодательном уровне закреплен в конституции, резюмировала глава австрийского Минобороны.

Журналисты австрийского телевизионного канала ORF напомнили о том, что в армии Австрии присутствует один батальон танков, полностью сформированный из 48 немецких боевых машин Leopard 2.

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