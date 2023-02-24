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Американское издание New York Times опубликовало статью, в которой рассказывается о поддержке антироссийской позиции Вашингтона другими странами и отмечается, что план США по изоляции РФ провалился.

По информации NYT, американское правительство смогло собрать коалицию из других стран, поддержавших резолюцию Генеральной ассамблеи ООН в марте 2022 года, касаемо требований от Российской Федерации прекращения СВО на Украине. За резолюцию отдала свой голос 141 страна, и только 5 государств проголосовали против.

Но, по словам автора материала, Запад в итоге не смог заручиться поддержкой того количества стран, «как могло казаться вначале». Многие из государств, которые изначально проголосовали за резолюцию, решили выбрать нейтральную позицию. А страны, проголосовавшие против этих требований, стали оказывать России дипломатическую или экономическую поддержку. Журналист также отмечает, что санкции, введенные Западом против РФ, оказались не такими действенными, как ожидалось. И даже, несмотря на прочность нынешней антироссийской коалиции, остальная часть мира не собирается участвовать в изоляции России.

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