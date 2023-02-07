Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой указывается, что за отсутствие переговорного процесса между Москвой и Киевом ответственность лежит на Белом доме. Издание отмечает, что своим решением предоставить ВСУ танки образца НАТО Запад приближает перерастание боевых действий на Украине в конфликт мирового масштаба.

Журналист NYT отмечает, что СВО сейчас представляет собой бои на истощение, и Украина находится в проигрышной позиции. В материале отмечается, что нынешние действия очень схожи с окопными боями в период Первой мировой.

Автор подчеркивает, что в боевых действиях подобного рода выигрывает та сторона, которая использует ресурсы (как технику, так и живую силу) рационально. Он отмечает, что на данный момент значительное превосходство на стороне ВС России. Но мирному разрешению украинского конфликта мешает правительство Соединенных Штатов Америки. Ведь своими действиями оно приводит к еще большей эскалации ситуации на Украине.