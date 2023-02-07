Американское издание New York Times в своем материале сообщает о том, что украинские морги переполнены трупами военнослужащих из-за катастрофических потерь на фронте. Также украинские солдаты, как следует из материала издания, жалуются на нехватку вооружения и боекомплекта.

Автор материала пишет, что один из моргов, который находится недалеко от линии фронта, переполнен телами погибших украинских военнослужащих. При этом в соседнем госпитале носилки с ранеными солдатами ВСУ находились даже в коридорах, но поток карет скорой помощи продолжал прибывать в течение всего дня.

Военный хирург рассказал журналисту, что в гражданской жизни любой врач знает, что его смена рано или поздно закончится и можно будет отдохнуть. Но в прифронтовом госпитале, по словам хирурга, поток раненых никогда не прекращается.

В общении с американским журналистом украинские солдаты заявили, что российская армия превосходит их по численности и количеству вооружения. Получивший ранение под Артемовском военнослужащий ВСУ по имени Павел рассказал, что очень сложно держать оборону, когда на твоей стороне находится 50 солдат, а на тебя наступает не менее 300 человек.