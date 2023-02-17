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Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд обратилась с призывом к странам Запада обеспечить Украину «армией будущего» в целях сдерживания ВС России. Данное заявление было сделано во время выступления в аналитическом центре Карнеги в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нуланд это необходимо даже тогда, когда наступит окончание конфликта. Она отметила, что в любом случае нельзя быть уверенным в том, что боевые действия не начнутся снова, пока у власти в России находится «Владимир Путин или кто-то ему подобный».

Замглавы отметила, что даже в случае достижения справедливого мира, необходимо иметь в планах создание украинской армии будущего, способной сдерживать агрессию, которая может в будущем снова возникнуть со стороны российского президента. Нуланд считает, что на Украине при помощи западной поддержки нужно внедрить интегрированную систему ПВО, высокопрофессиональные пограничные силы. Также Украина должна иметь возможность патрулировать свои территориальные воды.

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