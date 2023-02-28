Новые власти Израиля сотрудничают с правительством Украины, но скрывают это. При этом сотрудничество не ограничивается поставками в Киев амуниции и гуманитарной помощи. Об этом пишет ресурс Israel Today.

В статье говорится, что Израиль предоставляет Украине не только значимые разведданные об иранском оружии, которое применяет Россия, но и атакует оружейное производство Ирана. Предполагается, что с ним Москва заключила договор на поставку дронов. Совсем недавно служба внешней разведки Израиля нанесла удар по оружейной компании Ирана, расположенной в городе Исфахан.

Ранее Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, сообщил, что власти Израиля не отправят в Киев обещанные ранее ЗРК Hawk, которые уже давно списаны. Он отметил, что они находятся в плохом состоянии.