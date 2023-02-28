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Как сообщает основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев в своем Телеграм-канале, в зону проведения специальной военной операции была отправлена партия самых современных винтовок российского производства «Счетчик» и «Антиматерия».

По словам Лобаева, новые винтовки отечественного производства были вручены бойцам вооруженных сил Российской Федерации на передовой заместителем председателя правительства РФ на Дальнем Востоке Юрием Петровичем Трутневым.

Напомним, что современная снайперская винтовка LAR-10 «Счетчик» была разработана на базе американской винтовки серии AR для использования пуль калибром 308Win. Испытания новой винтовки завершились еще в сентябре прошлого года. По словам разработчиков, данная платформа была выбрана из-за широкой доступности различных комплектующих.

Винтовка использует патрон стандарта НАТО 7,62 на 51 мм, а прицельная дальность стрельбы составляет примерно 1 километр. Хотя во время испытаний российская винтовка смогла поразить цели и на расстоянии в 1 километр и 400 метров.

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