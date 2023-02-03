Во время обстрелов в городе Артемовск (украинское название Бахмут) двое военных медиков получили серьезные ранения. Сообщается, что пострадавшие Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен являются гражданами Норвегии.

Норвежские волонтеры-медики утром 3 февраля должны были эвакуировать нескольких человек, которые пострадали от обстрелов. Прибыв на указанное место, медики попали под обстрел. По словам матери одного из медиков, ее сын получил сильные ожоги тела (30%-40%) и осколочные ранения. Обоих пострадавших волонтеров доставили в госпиталь в Днепропетровске. Отмечается, что норвежские власти подготавливают эвакуацию своих раненных граждан через Польшу для дальнейшего лечения в Норвегии.

Ранее сообщалось о гибели канадского медика под Артемовском, входившим в состав Иностранного легиона – Григория Цехмистренко. Подробностей гибели канадского наемника не сообщалось. Однако известно, что Цехминистренко ранее проживал на Украине, а гражданином Канады он стал только три года назад.