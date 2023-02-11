Власти Нидерландов заявили, что не будут отправлять в Киев танки Leopard 2, которые были ранее обещаны. Причиной это стало якобы отсутствие разрешение со стороны Германии передавать арендованные танки.

Известно, что Амстердам ранее арендовал у Берлина 18 танков Leopard 2. Именно их планировалось отправить Зеленскому в качестве военной помощи.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, планировал выкупить эти боевые машины у немцев, однако власти Берлина ответили отказом.

Днем ранее об отказе сообщила и министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Она рассказала, что Берлин запретил отправлять арендованные танки.

При этом в немецком Минобороны удивились этим заявлениями и заявили, что не получали никаких запросов со стороны Нидерландов относительно танков.