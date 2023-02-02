Специалисты факультета информационных технологий Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) вместе с деканом факультета Михаилом Городничевым смогли создать собственную нейросеть, которая должна распознавать марки автомобилей.

В процессе обучения алгоритма нейросети использовалась база данных из 90 тысяч экземпляров, которые были взяты из сервиса Auto.ru и фотографий камер наружного наблюдения. Основываясь на обработанных данных, созданная нейросеть может распознавать автомобильную марку транспортного средства по отдельным фрагментам автомобиля.

Разработчики уверены, что преимуществом их продукта является точность, с которой искусственный интеллект может обрабатывать входящий видеотрафик данных для идентификации состава транспортного потока. При этом российские ученые уверены, что развитие искусственного интеллекта в настоящий момент является одной из самых перспективных тенденций.