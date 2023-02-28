Именно США вносят решающий вклад в эскалацию конфликта на Украине, сплачивая общественное мнение Запада в ущерб реалистичным инициативам по прекращению кровопролития. Об этом пишет в Newsweek Стивен Майерс – бывший член Консультативного комитета Госдепартамента США по международной экономической политике и по национальной безопасности. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Отказавшись от прямого военного вмешательства, «США предпочли подлить масла в огонь в виде все большего финансирования, оружия, оборудования и технической поддержки, без которых Украина была бы вынуждена вести переговоры», и возможно, даже вообще избежать военных действий, указывает Майерс. По его словам, многие хорошо информированные дипломаты и аналитики били тревогу по поводу столь авантюрной политики США, но безрезультатно.

Сегодня, после года конфликта на Украине, предсказанные столь многими экспертами негативные последствия бумерангом возвращаются самому Западу. Стратегическая, промышленная, экономическая, политическая и военная ситуация как на Украине, так и по всей Европе – значительно ухудшается.

«Даже без «Северного потока» Россия остается третьим по величине поставщиком газа на европейский континент. Германии, как и остальной Европе, пришлось платить в 10 раз больше рыночной цены, чтобы пополнить свои резервы. Европейцы решили отказаться от природного газа в своей промышленности, что привело к закрытию огромного количества предприятий, в том числе в Германии. Эти закрытия производства произошли со всеми сопутствующими увольнениями. Только производство автомобилей сократилось более чем на 25 процентов», – отмечает эксперт Newsweek.

Ситуацию в самой Украине он характеризует как «отчаянную». Украинские тактические успехи на поле боя за последний год, как бы не восхвалялись ими и всем Западом, «дались ужасной ценой». Даже по самым скромным оценкам, с начала конфликта было убито или ранено свыше 100 000 украинских солдат. Украина переживает продолжающееся разрушение своей инфраструктуры, а целая треть украинского населения оказалась в положении беженцев и «перемещенных лиц».

Не имея возможности поддержать нормальную жизнь в своих городах, украинцы начинают испытывать нехватку топлива, особенно дизельного, воды и продукты. После нападения на Керченский мост Россия начала наносить ракетные и беспилотные удары по важным объектам украинской инфраструктуры, включая тепловые электростанции, линии электропередачи и крупные трансформаторы.

Треть украинской электрической сети отключена. Большую часть повреждений будет невозможно исправить в ближайшее время. «Спутниковые снимки рассказывают правдивую историю о цене этого конфликта. Ночью Украина темна, как Черное море», – указывает Майерс.

На этом фоне Зеленский озвучивает грандиозные планы «весеннего наступления», но оно, скорее всего, способно начаться с огромной задержкой и вряд ли способно достичь даже части заявленных целей. Например, украинские артиллерийские снаряды, поставляемые США и Великобританией, заканчиваются, в то время как Россия находится в режиме их производства на полную мощность, поддерживая свое преимущество в артиллерии в соотношении примерно три к одному.

«В декабре Байден, похоже, наконец-то подтолкнул Зеленского к мысли о переговорах. Вместо этого Зеленский потребовал таких предварительных условий, которые, как он твердо знал, Путин никогда не примет. То, что мы видели за последние пару месяцев, – это фальшивая эскалация сделок по танкам Challenger от британцев, наряду с переговорами об отправке батарей Patriot, танков M1 Abrams и самолетов F-16 из США. Эти вооружения вряд ли когда-либо вообще поступят. США не собираются размещать на Украине системы вооружений, которыми на деле может управлять только американский персонал, и которые будут немедленно атакованы при доставке или могут попасть в руки россиян», – отмечает Майерс.

По его мнению, «предстоящий год конфликта обещает быть гораздо более разрушительным для Украины, чем то, что мы видели до сих пор». Россия не собирается слушать сомнительные предложения вести переговоры, основанные на требованиях, игнорирующих в первую очередь те интересы, которые привели к началу СВО.

«Единственный выход – мировое соглашение. Посредничество предлагает совершенно иной подход к достижению долгосрочного устойчивого решения, чем это возможно при переговорах. Это обеспечивает более структурированный и всесторонний путь к разрешению конфликта, поскольку процесс должна возглавлять объективная, нейтральная третья сторона», – заключает эксперт Newsweek.

В качестве возможной страны-посредника он прямо не отвергает Китай, Индию или другие страны, заявившие о такой готовности, но предлагает главным образом Израиль – как «потенциально приемлемый вариант для всех противоборствующих сторон». Считается, что Израиль «имеет большой опыт» урегулирования затяжных конфликтов за столом переговоров, а с недавно победившей на выборах коалицией во главе с Нетаньяху, сменившей у руля власти более «прозападно» настроенное прежнее правительство, это может стать жизнеспособной идеей, предполагает Майерс.