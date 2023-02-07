В своем материале издание Newsweek отмечает, что Российская Федерация располагает таким арсеналом ядерного оружия, которое способно уничтожить планету Земля целиком несколько раз.

Поэтому западные эксперты уверены, что не стоит вступать в конфронтацию с Россией, поскольку последствия мирового ядерного конфликта будут трагическими не только для враждующих сторон, но и для всего земного шара.

Западные эксперты отметили, что Россия снимает с боевого дежурства последнюю исполинскую атомную подводную лодку класса 949 «Акула» под названием «Дмитрий Донской», считавшейся исполином во времена гонки вооружений между США и СССР.

Теперь флагманом подводного флота России является АПЛ «Белгород» класса 949А «Антей», введенная в состав ВМФ РФ 8 июля 2022 года. Сообщается, что данная субмарина способна нести на своем борту ядерные беспилотники «Посейдон», которые военные эксперты называют «оружием судного дня».

Поэтому автор материала Дэниел Дэвис делает вывод, что необходимо всегда искать пути диалога и компромисса при общении с Москвой ради поддержания мира и безопасности на планете Земля.