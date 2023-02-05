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Профессор Университета Хьюстон-Виктория сообщил, что он готов приступить к практическим испытаниям варп-двигателя, теоретическое обоснование которого было разработано им же. Об этом сообщается в журнале New Science.

В теории благодаря варп-двигателю станут возможны путешествия со сверхсветовой скоростью путем изменения пространства-времени. В научном мире теория о варп-движении со скоростью быстрее света была лишь гипотезой до момента, пока мексиканский физик Мигель Алькубьерре не доказал теоретическую возможность путешествий со сверхсветовой скоростью, что не шло бы в разрез с уравнениями Эйнштейна.

В настоящее время профессор Чанс Гленн вместе с группой других ученых рассказал о возможности создания технологии для искажения пространства-времени с использованием диэлектрика, который в обычной жизни используется в качестве антифриза. В качестве проверки своей теории профессор предлагает для поиска возможных искажений пространства-времени использовать свет лазерного луча внутри радиочастотной камеры.

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