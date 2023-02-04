Жители Германии подвергли критике речь украинского президента, которую он произнес во время своего видеообращения. Зеленский заявил, что Украина является участником Европейского союза. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

Аудитория немецкого издания Die Welt возмутилась данным высказыванием Владимира Зеленского. Некоторые написали, то украинский лидер не в своем уме, так как Украина не входит в состав Североатлантического альянса и Европейского союза.

Еще один читатель написал, что Зеленский вновь решил примерить маску клоуна. А другой комментатор заметил, что Украина сейчас представляет собой бездонную яму, поэтому ее место везде, кроме Европейского союза.

Многие читатели отметили, что украинский президент, в который раз демонстрирует свою жадность и ненасытность. Именно поэтому немцы считают, что Украине нет места в ЕС. «Невероятная дерзость и наглость», – прокомментировал слова Зеленского еще один из читателей немецкого издания.