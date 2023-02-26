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Еще в конце ноября компания OpenAI запустила работу своего чат-бота, но стабильная версия ChatGPT появилась только в начале февраля. Однако по данным ресурса ResumeBuilder.com, из 1000 компаний-лидеров, представленных на рынке, примерно половина уже использует возможности ChatGPT в своей работе.

При этом примерно половина, из тех компаний которые уже пользуют чат-бот, смогли заменить его возможностями некоторых своих сотрудников. По словам главного карьерного консультанта ресурса Стейси Халлер, некоторые компании уже начали пересматривать подход к своим рабочим процессам, чтобы переложить решение части задач на плечи ИИ.

По данным исследования оказалось, что примерно 66% компаний используют ChatGPT для написания программного кода, 58% – для создания необходимого контента и копирайтинга, 57% – для общения с клиентами в службе поддержки, а 52% – для анализа итогов встреч. При этом владельцы компаний сообщают о значительной экономии средств после начала использования чат-бота. Сообщается, что 48% компаний отчитались об экономии средств на уровне более 50000 долларов, а 11% – об экономии более 100000 долларов.

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