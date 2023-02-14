В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация о том, что российскими военнослужащими был найден тайник с боеприпасами иностранного легиона ЧВК «Аллигатор».

Иностранные наемники регулярно предпринимают попытки прорвать оборону ВС России, но бдительные российские разведчики во время засекают боевиков, которых затем уничтожает точными ударами артиллерия. Место, где был обнаружен схрон иностранного оружия, не сообщается.

Стоит отметить, что на данный момент ВС России ведутся ожесточенные бои с противником на всей линии фронта. Ранее сообщалось, что российские подразделения смогли взять в кольцо населенный пункт Парасковиевку, в котором сосредоточен гарнизон украинских боевиков. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, в Парасковиевке сейчас находятся 24-я механизированная и 57-я мотострелковая бригады ВСУ, а также подразделение 125-й бригады территориальной обороны. Однако ВС России смогли отрезать возможность снабжения и пути отхода ВСУ из данного населенного пункта.