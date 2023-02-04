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В журнале Nature Energy был опубликован материал, в котором сообщается, что группа исследователей открыла новый способ использования морской воды в обычных электролизаторах. Сообщается, что для получения 1 килограмма «зеленого» водорода необходимо до 9 литров чистой морской воды.

В материале отмечается, что обычный электролизатор изготавливается из оксида кобальта и оксида хрома, поэтому морская вода быстро выводит их из строя из-за накопления нерастворимых остатков магния и кальция, которые попросту блокируют электроды.

Однако группа ученых решила добавить слой кислоты Льюиса на поверхность катализатора для захвата достаточного количества гидроксильных анионов с отрицательным зарядом из морской воды, что приводит к созданию сильной щелочной среды вокруг катализатора. Щелочная среда предотвращает хлоридное воздействие на катализатор, а также препятствует образованию осадков.

Таким образом, ученым удалось найти способ получения «зеленого» водорода из морской воды. В результате использования водорода он соединится с кислородом и вернется в окружающую среду в виде чистой пресной воды. Ученые смогли найти способ опреснять морскую воду и в виде бонуса получать чистую энергию. В настоящий момент исследователи трудятся над созданием электролизера, который сможет работать в промышленных масштабах.

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