Британский премьер-министр Риши Сунак заявил о намерении проводить обучение украинских пилотов на истребителях, находящихся на вооружении ВВС Соединенного Королевства. Глава британского кабмина также поддержал подготовку украинских моряков и предоставление Лондоном дальнобойных ракет для ВСУ.

В ходе совместной встречи Владимира Зеленского, прилетевшего в Лондон, и Риши Сунака было акцентировано внимание на значительном увеличении военной помощи для Украины. По словам Сунака, это делается для того, чтобы ВСУ смогли противостоять наступлению войск ВС России, которое, по мнению западных обозревателей и экспертов, планируется этой весной.

Стоит отметить, что ранее Британия, как и многие ее союзники, отвечала отказом на запросы киевского режима о передаче истребителей. Но если Лондон готов обучать украинских пилотов полетам на истребителях натовского образца, это означает, что Киев в итоге получит военные самолеты.

Согласно заявлению представителей военного ведомства Соединенного королевства, на обучение летчика управлению самолетом Typhoon (европейский многоцелевой истребитель) необходимо не менее трех лет. Поэтому если до конца 2024 года на Украине появятся натовские истребители, то они будут пилотироваться явно не украинским экипажем.