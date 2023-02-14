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Согласно информации американского издания Bloomberg, НАТО занимается разработкой планов, касательно своего участия в вооруженных конфликтах. Речь идет именно об участии Североатлантического альянса в коллективной обороне страны-союзника в случае возникновения такой необходимости согласно пятой статье.

В издании отмечается, что альянс рассматривает варианты вложения инвестиций в противовоздушную оборону, противоракетную оборону и цифровую модернизацию. Также особое внимание должно быть уделено комплексному использованию данных, предоставляемых силами НАТО. В связи с этим, уже в ближайшее время должны появиться подробные инструкции для каждой страны-члена военного блока.

Напомним, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сделал признание относительно подготовки Украины к вооруженному конфликту с РФ, начиная с 2014 года. Он подчеркнул, что с того периода военным блоком был увеличен бюджет для обороны. Также был введен режим повышенной боевой готовности.

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