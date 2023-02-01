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Руководство НАТО делает все для того, чтобы сильнее втянуть в конфликт на Украине Южную Корею, сообщает китайский ресурс Global Times.

В публикации говорится, что в Сеуле хорошо развита промышленность, поэтому НАТО призывает его власти активнее помогать Украине и даже отправлять вооружение по прямому экспорту, пишет RT.

Автор статьи считает, что таким способом Североатлантический альянс пытается захватить «своими щупальцами» регион в Азии. НАТО желает сменить статус региональной организации на глобальную, поэтому активно принуждает своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе вступить в украинский конфликт. Это Япония и Южная Корея.

Предполагается, что сейчас Америка втянет Сеул в вооруженный конфликт, а потом сможет на полных правах вмешиваться в возможные конфликты в Восточной Азии и выступать в качестве международной справедливой организации.

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