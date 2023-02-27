Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, комментируя журналистам заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса, сообщил, что его встреча с американским коллегой в Анкаре проходила в довольно комфортной обстановке и была очень содержательной.

По словам Нарышкина, результаты двухсторонней встречи с Уильямом Бернсом являются позитивными. Напомним, что руководители российской и американской спецслужб провели совместную встречу на территории столицы Турции еще в ноябре прошлого года. Однако во время своего интервью каналу CBS News Бернс рассказал, что во время его встречи с главной СВР России Нарышкин вел себя «очень дерзко и высокомерно».

Также Нарышкин добавил, что он с большим уважением относится к своему коллеге Уильяму Бернсу, как к опытному международному дипломату, который еще не совсем освоился на посту директора Центрального разведывательного управления США.

По словам главы СВР России, их встреча в Анкаре длилась 2,5 часа. Нарышкин отметил, если бы одна из сторон встречи вела себя «дерзко и высокомерно», то вряд ли она могла бы длиться такой отрезок времени.