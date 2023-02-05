Нафтали Беннет, занимавший ранее пост премьер-министра Израиля, поделился своими воспоминаниями о контактах с лидерами России и Украины в начале 2022 года, когда он выступал в роли посредника между двумя странами. Полное интервью было опубликовано на YouTube-канале Беннета.

Во время своей беседы с журналистом Ханохом Даумом бывший премьер Израиля заявил, что 5 марта 2022 года он встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который заверил его в том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа.

Беннет отметил, что перед своим визитом в Москву он точно знал, что Зеленский опасается за свою жизнь. В тот момент, по словам Беннета, Зеленский постоянно находился в секретном бункере, местонахождение которого никто не знал. По этой причине во время своей беседы Беннет и решил спросить Путина, не угрожает ли жизни Зеленского физическая расправа. На что президент России ответил отрицательно.

Также Беннет рассказал, что по дороге в аэропорт после разговора с Путиным, он решил позвонить Зеленскому и сообщить ему, что его жизнь не находится в опасности. После этого, как уверяет Беннет, Зеленский записал видео из своего кабинета и заявил, что не боится оставаться на своем рабочем месте.