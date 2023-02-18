В западной части Украины, в городе Хмельницком, в результате взрывов был поврежден важный объект военной инфраструктуры. Об этом сообщил Сергей Гамалий, возглавляющий областную администрацию.

Он написал в своем канале Телеграм, что ракета попала в военный объект, но не уточнил подробностей произошедшего.

Ранее Гамалий заявил, что на западе страны 18 февраля было зафиксировано два взрыва в результате попадания ракет. С его слов, взрывы произошли один за другим с разницей в одну минуту. Он призвал местное население находиться в укрытиях.

Также СМИ Украины написали о серии взрывов, которые произошли в Днепропетровской и Киевской областях.

На большей части страны сейчас действует воздушная тревога.