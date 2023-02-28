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Андрей Черняк, представитель украинской разведки, заявил, что вооруженные силы России изменили свою тактику при нанесении ракетных ударов по стратегическим объектам Украины.

ГУР МО Украины регулярно сообщает информацию об изменении тактики России. Такие заявления появляются сразу же на следующий день после того, как были выпущены ракеты. Как только удар идет не по прежнему плану, в нем есть изменения – это другое время суток или другое количество ракет, разведка Украины сразу же выпускает соответствующее сообщение.

Теперь главное управление разведки Украины прокомментировало удары, которые российские ВС нанесли по Хмельницкому и Броварам в ночь на понедельник при помощи беспилотников-камикадзе «Герань».

Из-за того, что российские военные не применили для удара ракеты, украинцы заявили, что в России возник их дефицит, а ракетное вооружение в целом заканчивается.

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