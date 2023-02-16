Юрий Игнат, спикер украинских Воздушных сил, заявил, что российские вооруженные силы начали применять другую тактику для нанесения ракетных ударов по позициям ВСУ.

Он уточнил, что ранее военные РФ применяли в ночное время суток беспилотные летательные аппараты «Герань», а после этого уже начинались удары ракетами. Теперь же ракетные удары наносятся без предварительной отправки беспилотников. Это указывает на то, что российская армия теперь применяет тактику, считает Игнат.

Также он рассказал, что ранее российские бойцы применяли дроны для того, чтобы предварительно проверить, как работают украинские системы противовоздушной обороны, определить их позиции и скорректировать удар, который планировался на утренние часы.

В этот раз не было никаких дронов, а утром для удара сразу применили крылатые ракеты, причем они были разных видов.