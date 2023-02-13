ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории Украины снова ожидают ракетных ударов по военных объектам со стороны российских вооруженных сил.

Звуки воздушной тревоги были слышны утром в понедельник в Харьковской и Николаевской областях. Также сирены прозвучали в районах Херсонской области, которые подконтрольны киевскому режиму.

Оповещения о тревоге начали появляться в 8:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в ряде украинских регионов в экстренном порядке было отключено электроснабжение. Без света остались жители Киевской и Днепропетровской областей, а также Киев.

Российские вооруженные силы начали уничтожать украинские объекты критической инфраструктуры с 8 октября 2022 года. Удары стали ответом на совершение СБУ теракта на Крымскому мосту.

Вам может понравиться

Flightradar: военные самолеты ФРГ и США были замечены над местом будущей диверсии на «Северном потоке» еще в июне 2022

Как сообщает РИА Новости, военные самолеты вооруженных сил Германии и Соединенных Штатов Америки в июне 2022 года регулярно совершали облет эпицентра будущих взрывов на газопроводах «Северных потоков». Такие данные сохранились

Во Франции усомнились в словах Киева о российских ракетах, которые якобы пролетели над Румынией

После того, как Украина заявила, что российские ракеты якобы пересекли воздушное пространство двух ее соседей, в том числе Румынии, Запад дал понять Киеву, что это похоже на провокацию с целью

Боец ВСУ по имени Сергей Макаренко оказался одним из тех, кто расстрелял российских военнопленных

Как сообщает издание «Аргументы и Факты», установлена личность одного из украинских военнослужащих, принимавших участие в расстреле пленных российских солдат в зоне СВО. Им оказался 26-летний солдат Сергей Макаренко родом из