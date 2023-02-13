На территории Украины снова ожидают ракетных ударов по военных объектам со стороны российских вооруженных сил.

Звуки воздушной тревоги были слышны утром в понедельник в Харьковской и Николаевской областях. Также сирены прозвучали в районах Херсонской области, которые подконтрольны киевскому режиму.

Оповещения о тревоге начали появляться в 8:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в ряде украинских регионов в экстренном порядке было отключено электроснабжение. Без света остались жители Киевской и Днепропетровской областей, а также Киев.

Российские вооруженные силы начали уничтожать украинские объекты критической инфраструктуры с 8 октября 2022 года. Удары стали ответом на совершение СБУ теракта на Крымскому мосту.