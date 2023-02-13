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Согласно сообщению издания RT, в офисе украинского генпрокурора сообщили о том, что был разоблачен руководитель благотворительного фонда, организовывавший для украинских уклонистов выезд за рубеж. Отмечается, что украинские мужчины покидали пределы страны под видом волонтеров.

Схема вывоза военнообязанных лиц за границу была разработана жителем киевской области, который являлся главой благотворительной организации. За 7.5 тысяч американских долларов можно было беспрепятственно пересечь украинскую границу в качестве волонтера.

Благотворительный фонд был как раз создан именно для этих целей. Мужчина выдавал уклонистам справки о том, что они занимаются волонтерской деятельностью. На данный момент мужчина находится под стражей. В сообщении украинского ведомства отмечается, что Броварской окружной прокуратурой было предъявлено подозрение руководителю благотворительного фонда по факту незаконной организации переправки лиц мужского пола через государственную границу Украины.

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