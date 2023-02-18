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Как сообщает в своем материале издание «Украин.ру», украинский адвокат Анжела Василевская на своей странице в социальной сети написала о новой практике украинских погранслужб. Сообщается, что пограничники начали отказывать 17-летним парням в выезде за пределы Украины.

Василевская написала, что украинским молодым людям, которым до исполнения восемнадцати лет осталось менее трех месяцев, начали отказывать в предоставлении права на выезд заграницу. При этом пограничники ссылаются на новые нормы военного учета. Однако, по словам Василевской, никаких изменений в украинское законодательство внесено не было, поэтому до достижения 18 лет можно смело выезжать заграницу.

Украинский адвокат напомнила о том, что молодые парни призывного возраста обязаны сообщать сотрудникам военкоматов о том, где они состоят на воинском учете, а также сообщать о выезде заграницу на срок более чем на три месяца, чтобы их поставили на консульский учет в стране пребывания. Однако по ее словам, данную информацию государственная пограничная служба проверять не имеет права.

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