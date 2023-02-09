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Сегодня на территории населенного пункта Северодонецк полным ходом идут восстановительные работы, ремонтные бригады по всему городу занимаются заменой оконных рам и восстановлением кровли. При этом все разбитые и поврежденные окна свозят на свалку.

На окраину города прямо возле автомобильной дороги коммунальные службы начали свозить поврежденные оконные рамы. Теперь, по словам корреспондента aif.ru, на этом месте образовалось огромное «кладбище разбитых окон». По всей округе разбросаны сотни поврежденных оконных рам и тонны разбитого стекла.

Корреспондент отметил, что в небольших населенных пунктах, находящихся в округе Северодонецка, еще не начались работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры жилых домов. По этой причине на свалке разбитых окон можно встретить большое количество местных жителей в поисках уцелевших частей окон, которые можно использовать для самостоятельного ремонта своих домов.

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