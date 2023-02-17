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В четверг 16 февраля 2023 года на сайте украинского президента Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием сохранить статус государственного праздника для Дня Победы 9 Мая.

В тексте петиции, которая была зарегистрирована на сайте, написано о том, что в настоящее время уже не осталось в живых ветеранов ВОВ, работников тыла и жертв концлагерей, однако осталась память об упорных боях, тяжелом труде и Великой Победе.

Также в тексте петиции указано, что отменой празднования 9 Мая осуществляется идея тотального демонтажа исторической памяти народа. Поэтому автор петиции призывает украинского лидера сохранить статус государственного праздника и оставить нерабочим днем – 9 Мая на Украине.

Ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект для отмены статуса государственных праздников 8 Марта, Первого мая и Дня Победы. В законопроекте указано, что вместо празднования 9 Мая необходимо учредить государственный День памяти и примирения, который необходимо отмечать 8 Мая и сохранить рабочим днем.

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