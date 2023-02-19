Согласно сообщению Министерства обороны России, военнослужащими ВС РФ было ликвидировано два украинских склада с боеприпасами на правом берегу Днепра в районе города Херсон и села Высшетарасовка (Днепропетровская область).

В военном ведомстве уточнили, что российские артиллеристы поразили украинские склады с вооружением 124-й и 129-й бригад территориальной обороны. За сутки на Херсонском направлении российскими бойцами было ликвидировано 35 военнослужащих ВСУ, две единицы самоходных гаубиц «Акация», установку РСЗО HIMARS западного производства и 12 военных автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по расположению подразделения ВСУ в районе поселка Антоновка Херсонской области. А возле населенного пункта Широкая балка была уничтожена самоходная гаубица противника 2С1 «Гвоздика».

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина. Основная цель спецоперации – защита мирных жителей республик Донбасса.