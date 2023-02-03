Игорь Клименок, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины, заявил, что его ведомство приступило к формированию и обучению новых штурмовых бригад, которые должны будут принять участие в весеннем контрнаступлении вооруженных сил Украины в направлении Крыма и Донбасса.

Пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на заявление Клименко сообщает, что новые штурмовые бригады будут состоять в основном из бывших и действующих военнослужащих, бойцов погранслужбы и полицейских, обладающих реальным боевым опытом. По словам Клименко, доукомплектование данных штурмовых батальонов будет происходить исключительно на добровольной основе.

Клименко сообщил, что бойцы новых штурмовых отрядов пройдут высокоинтенсивное обучение для участия в боевых операциях на переднем крае фронта. Бойцы данных бригад не будут задействованы в обеспечении правопорядка в тыловых районах Украины. По его словам, данная инициатива уже получила название – «Гвардия наступления».