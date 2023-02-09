Согласно посту, опубликованному в Телеграм-канале Mash, 52-летний житель российской столицы пригласил к себе домой 25-летнюю девушку, которая в последствие оказалась «украинской диверсанткой».

Москвич по имени Анатолий встретил возле подъезда своего дома девушку, которая плакала. Он попытался ее утешить и пригласил к себе домой, где со своим другом устроил застолье. Девушка представилась Ириной и согласилась присоединиться к мужчинам.

После употребления нескольких рюмок спиртного напитка, Ирина завела откровенный разговор о том, что она является одесситкой. Она призналась, что осуждает действия армии ВС РФ в зоне проведения СВО а также рассказала, что делала схроны оружия для ВСУ в Запорожской области.

После того, как Анатолий услышал рассказ девушки, он тут же решил позвонить в полицию. Прибывшие на вызов правоохранители осуществили задержание Ирины и увезли ее в участок. Дальнейшая судьба девушки на данный момент не известна. Как и не сообщается, действительно ли она являлась украинской диверсанткой.