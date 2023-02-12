В социальных сетях начали появляться фотографии, на которых был запечатлен момент попадания молнии в верхнюю часть знаменитой статуи Иисуса Христа, расположенной в Рио-де-Жанейро.

Поздним вечером над бразильским городом Рио-де-Жанейро разразилась мощная гроза, во время которой и произошел инцидент с попаданием молнии прямо в статую. Удар стихии пришелся прямо в голову статуи Иисуса Христа.

Напомним, что статуя Иисуса Христа расположена на вершине одной из гор в окрестностях Рио-де-Жанейро на территории национального парка Тижука на высоте в 709 метров над уровнем моря. Размер статуи вместе с пьедесталом составляет 38 метров, а вес – целых 635 тон.

В результате того, что статуя расположена на самой высокой точке местности, она регулярно подвергается ударам молний (в среднем, от четырех раз за год). При этом католическая епархия специально хранит запас камня, из которого и была создана статуя Иисуса Христа, чтобы восстанавливать поврежденные молнией части.