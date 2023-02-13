Российская разведгруппа, в которую входят бойцы ВДВ, при помощи беспилотника выявили опорный пункт украинских боевиков в зоне лесополосы. Но у них была другая задача, поэтому они вызывали подкрепление.

К месту выявления опорника ВСУ отправилась десантно-штурмовая группа. В сети опубликовано видео, как десантники пошли на выполнение боевого задания. Они были прикрыты боевой машиной пехоты «Терминатор», машинами десанта БМД-2К-АУ, а также бронетранспортером. Каждая машина оснащена артиллерийскими установками ЗУ-23, которые были применены во время атаки.

Указывается, что десантная группа смогла плотно подойти к позициям неприятеля и открыла по нему ураганный огонь. Украинские боевики частично смогли покинуть опорный пункт, другие были уничтожены.

Бойцы российской армии вернулись в место своей дислокации без потерь, дополнительно в качестве трофея привезли большое количество вооружения и боевой техники.