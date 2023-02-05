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Как сообщает РИА Новости, российские мобилизованные снайперы успешно отразили атаку противника. Им удалось обнаружить и обезвредить группу наемников, которые намеревались осуществить прорыв обороны ВС РФ.

По словам одного из российских военных, главной задачей для них было укрепление позиций и недопущение проникновения противника за линию обороны. Он подчеркнул, что враги шли штурмом, но своими слаженными действиями российские бойцы смогли отогнать их назад.

Командира взвода ВС РФ отметил, что бой велся с иностранными наемниками. Такие выводы он сделал, исходя из подготовки противника, его экипировки а также разговору. «Это была и не русская, и не украинская речь», – отметил он. Командир также подчеркнул, что за счет слаженной работы снайперов и корректировки огня удалось одолеть противника.

Как отметил снайпер с позывным «Борон», противник был оснащен разным видом вооружения: АГС, миномет, танк, Корд.

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