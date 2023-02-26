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Министерство обороны России в очередной военной сводке сообщило, что российской артиллерией было уничтожено три украинских гаубицы на Херсонском направлении. В сообщении военного ведомства уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы российским бойцам удалось ликвидировать две гаубицы Мста-Б и одну буксируемую гаубицу Д-30. Также были уничтожены самоходные установки «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США.

Сообщается, что в пгт Антоновка и селе Чернобаевка Херсонской области были уничтожены склады с боеприпасами 123-й и 126-й бригад украинской территориальной обороны

За время проведения специальной военной операции на территории Украины российскими подразделениями было ликвидировано более 4 тысяч артиллерийских и минометных установок противника.

Напомним, что основная цель спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года, это защита мирного населения республик Донбасса а также денацификация и демилитаризация Украины.

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