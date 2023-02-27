Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 24 февраля подписал контракт на осуществление закупки дополнительных 90 тысяч автоматов GROT. По словам министра, сумма закупки составит один миллиард злотых (220 миллионов долларов). Соответствующую информация передает «Русская газета».

Блащак отметил, что общая сумма заказа автоматов GROT включает в себя 200 единиц. И это обойдется польскому оборонному ведомству в 2.1 миллиарда злотых (470 миллионов долларов). Ожидается, что заказ по оружию будет выполнен через 3 года. К 2026 году польская армия получит в свое распоряжение данные автоматы.

Польский автомат GROT полностью соответствует стандартам НАТО. Его разработкой занимались польские конструкторы. Особенностью оружия является его модульная конструкция, позволяющая производить гибкую конфигурацию. Данная модель создана с целью замены стрелкового оружия по типу автомата Калашникова.

Ранее партия автоматов GROT была поставлена на Украину.